В этом Украине может помочь новоизбранный президент США, считает Геннадий Хазан.

Несмотря на санкции, Россия продолжает продавать нефть и газ за границу, благодаря чему может продолжать войну. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

"Несмотря на наше прохладное отношение к новоизбранному президенту [США], если он обвалит стоимость нефти - а стоимость газа всегда привязана к стоимости нефти, это будет означать, что Россия будет недополучать огромное количество средств", - сказал Хазан.

Эксперт добавил, что сейчас у россиян есть запас экономических мощностей до середины - конца следующего года. После чего у их экономики должен произойти обвал.

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"Поэтому те все люди, которые говорят, что давайте использовать термин "мир". Мир с кем? С россиянами? Они никогда никого не обманывали? Это полный бред, Россию надо дожать. Чтобы у них пошли необратимые процессы, о которых некоторые люди уже говорят. У них общество еще не готово. У них должна взорваться в первую очередь экономика в негативном виде. А потом эти кирпичи начнут рассыпаться", - добавил Хазан.

Мирные переговоры между Украиной и РФ

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что на фоне возможного завершения, война между Украиной и РФ обостряется. В частности журналисты отмечают активизацию россиян на линии фронта.

Между тем Reuters пишет, что ближайшие четыре-пять месяцев могут стать решающими в войне России против Украины. По мнению журналистов, за это время станет понятно, с какими позициями обе стороны сядут за стол переговоров.

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