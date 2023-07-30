Имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова в Карловых Варах оценивается более чем в 500 миллионов крон (около 20 миллионов долларов).

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Чехии заблокировали счета и арестовали имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Как сообщает чешский телеканал CT24, имущество российского олигарха в Карловых Варах оценивается более чем в 500 миллионов крон (около 20 миллионов долларов). В числе активов Евтушенкова - пятизвездочный отель Savoy Westend, где раньше часто отдыхали российские политики, артисты и бизнесмены.

Власти Чехии арестовали принадлежащий олигарху отель. Сейчас он работает в ограниченном режиме и не принимает брони, обслуживая только гостей, забронировавших номера до конца июня. Кроме того, финансово-аналитическое управление страны заморозило счета и собственность принадлежащих Евтушенкову чешских фирм на общую сумму 100 миллионов крон (около четырех миллионов долларов).

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Российский олигарх Евтушенков

Евтушенков стабильно входил в топ-20 самых богатых бизнесменов России.

В сентябре 2014 года российского миллиардера Евтушенкова посадили под домашний арест. Арест был связан с уголовным делом по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации.

В 2014 году Кремль решил отобрать у миллиардера Евтушенкова "Башнефть".

Владимир Евтушенков и его сын Феликс попали в санкционные списки Чехии за "систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Евтушенков руководит машиностроительным концерном "РТИ Системы", который является поставщиком Минобороны РФ. Его сын Феликс - совладелец компании и активно участвует в ее деятельности.

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