Российского миллиардера Евтушенкова освободили из-под домашнего ареста - СМИ
Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков освобожден из под домашнего ареста.
Об этом сообщили ТАСС осведомленные источники. "Сегодня следователи приняли решение об изменении меры пресечения Владимиру Евтушенкову. С него взято обязательство о явке к следователю", - сообщил источник агентства.
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В Следственном комитете не комментируют информацию об изменении меры пресечения совладельцу АФК "Система".
Основной акционер "Системы" 16 сентября был помещен под домашний арест по обвинению в организации отмывания денег, полученных от приватизации предприятий башкирского ТЭКа. Контрольным пакетом акций "Башнефти" АФК "Система" владеет с 2009 года.
Компания Евтушенкова выкупила контрольные пакеты башкирских предприятий у группы "Башкирский капитал", связанной с Уралом Рахимовым, сыном экс-президента Башкирии. Его структуры с конца 1990-х участвовали в приватизации регионального ТЭКа. Именно приватизационные схемы в итоге привлекли внимание правоохранительных органов.