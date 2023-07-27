Британские власти позволили подсанкционным россиянам покрывать свои жизненные потребности за счет замороженных денег.

Британские власти предусмотрели достаточно щедрые "льготы" для россиян, чьи активы в британской юрисдикции были заморожены в связи с российским вторжением в Украину. Как пишет The New York Times, британцы разрешили российским миллиардерам использовать часть замороженных активов на текущие нужды.

"Британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на привилегии, такие как частные повара, шоферы и домработницы, несмотря на то, что их банковские счета якобы были заморожены", – пишет издание.

Эти исключения, названные "лицензиями", в некоторых случаях позволяют олигархам тратить на жизнь в Британии более 1 миллиона долларов в год. В некоторых случаях правительство вовсе вынуждено было снять ограничения, проиграв в судах.

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Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты The New York Times, российский банкир Михаил Фридман получил "лицензию" на оплату услуг 19 человек – водителей, поваров, уборщиц и т.д. За 10 месяцев действия санкций Фридман потратил на эти цели около 400 тысяч долларов. Кроме того, британские власти разрешили ему тратить еще 9 тысяч долларов в месяц на "базовые потребности его семьи".

Бывшему деловому партнеру Фридмана Петру Авену британские чиновники разрешили ежемесячно использовать 60 000 фунтов стерлингов (около 77 тысяч долларов) на свои нужды, в основном на услуги охранной компании.

"Неясно, какие проверки проводило правительство перед тем, как одобрить сделки", – отмечают авторы публикации.

Как выяснили журналисты, в прошлом году Министерство финансов Великобритании выдало не менее 82 таких "лицензий". Еще множество подобных лицензий находятся на стадии рассмотрения.

Издание отмечает, что "лицензии" являются частью санкционных систем во всем мире, в том числе в США. Но в то время как Вашингтон обычно выдает лицензии по гуманитарным причинам или для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг, британские критерии шире. В недавнем правительственном отчете говорится, что лицензии "выдаются для защиты индивидуальных и деловых потребностей Великобритании".

Санкции против России – последние новости

В июле британское правительство объявило о новых санкциях против Российской Федерации. В "черном списке" оказался министр образования РФ Сергей Кравцов из-за принудительной депортации украинских детей. Как пояснили британские власти, депортация детей и наполненная ненавистью пропаганда открывает истинное намерение президента России Владимира Путина – стереть Украину с карты мира.

Вскоре после этого правительство Великобритании по просьбе предпринимателя Ричарда Брэнсона сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Ранее Брэнсон утверждал, что Тинькова якобы ошибочно внесли в санкционный список, поскольку он хоть и был "состоятельным российским бизнесменом", но "никогда не был олигархом".

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