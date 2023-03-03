Часть компаний попала в список из-за того, что они нарушили санкции США.

На фоне массовых антироссийских санкций, принятых в связи с вторжением России в Украину, Соединенные Штаты добавили в "черный список" торговых операций 37 компаний из России и Китая.

Как заявили в министерстве торговли США, компании включили в список за помощь российской армии, поддержку вооруженных сил Китая и содействие или участие в нарушениях прав человека в Мьянме и Китае, сообщет Reuters.

"Когда мы обнаруживаем организации, представляющие опасность для национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы обеспечить возможность тщательного изучения их операций", - заявила помощница госсекретаря Теа Кендлер.

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Китайских компаний в списке 28. Часть компаний попала в список из-за того, что они нарушили санкции США, а именно отправили технологии для ядерных и ракетных программ в третьи страны или участвовали в закупке запрещенной продукции для вооруженных сил Китая.

Также в список попали компании, занимающиеся разработкой или производством микросхем и чипов - Loongson Technology, Suzhou Centec Communications.

Попали под ограничения американцев и компании, специализирующиеся на разработке искусственного интеллекта — 4Paradigm Technology и Inspur Group.

Война в Украине и "черный список"

Внесение в "черный список" предусматривает меры экспортного контроля.

8 декабря 2022 года США расширили "черный список" компаний, поддерживающих войну против Украины. Ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".

31 января 2023 года семь компаний из Ирана попали в "черный список" Министерства торговли США. Их уличили в содействии Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу Российской Федерации.

Под санкции попали несколько предприятий авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции.

16 февраля 2023 года в Минфине подтвердили попадание России в "черный список" ЕС.

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