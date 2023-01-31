Внесение в "черный список" предусматривает меры экспортного контроля.

Семь компаний из Ирана попали в "черный список" Министерства торговли США. Их уличили в содействии Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу Российской Федерации.

Отмечается, что под санкции попали несколько предприятий авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции.

"Эти семь организаций, как было установлено правительством США, действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, способствуя Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу", - говорится в документе из Федерального реестра США.

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Стоит отметить, что внесение в "черный список" предусматривает меры экспортного контроля.

Роль Ирана в войне против Украины - что известно

Тегеран занял в отношении Украины крайне странную позицию. Иранские власти продали Москве патию дронов-камикадзе, которые россияне используют для ударо в по мирным городам Украины и объектам энергетической инфраструктуре. В результате применения иранских дронов гибнут мирные украинцы.

Позже появилась информация, что Россия хочет закупить у Ирана баллистические ракеты. В свою очередь спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО не может противодействовать баллистическим и зенитным ракетам врага, которые летят по баллистической траектории. В связи с этим остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет.

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