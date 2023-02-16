В "черный список ЕС" попадают юрисдикции, которые не выполнили рекомендации Европейского Союза по налоговой прозрачности, справедливому налогообложению и тому подобное.

Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам принял решение о внесении России в список юрисдикций, которые "не сотрудничают с ЕС для целей налогообложения" ("черный список ЕС").

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, вместе с РФ в "черном списке ЕС" находятся Американское Самоа, Ангилья, Багамские острова, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату.

"Попадание юрисдикции в "черный список ЕС" означает, что страны-члены ЕС могут применять налоговые и неналоговые "защитные меры" в операциях с юрисдикциями из указанного списка.

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К налоговым "защитным мерам" относятся: невозможность вычета расходов, понесенных в юрисдикции из списка; правила контролируемой иностранной компании (CFC), чтобы ограничить искусственную отсрочку уплаты налогов для офшорных предприятий, предприятий из низконалоговых юрисдикций; налог у источника выплаты (WHT), чтобы устранить ненадлежащее освобождение от налогообложения или возмещения; ограничение освобождения от налогообложения дивидендов акционеров", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в "черный список ЕС" попадают юрисдикции, которые не выполнили рекомендаций ЕС по налоговой прозрачности, справедливому налогообложению и минимальные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (anti-BEPS).

"Черный список ЕС"

14 февраля 2023 года Евросоюз обновил так называемый "черный список" налоговых юрисдикций, добавив в него страну-агрессора.

В список кроме страны-оккупанта также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику.

"Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем", - сказано в релизе.

Претензии к России связаны с принятыми в 2022 году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (их в России два – в Приморье и в Калининградской области). Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" на фоне ситуации на Украине.

В то же время, несколько стран покинули "список": Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай, а Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки для устранения недостатков.

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