Ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Министерство торговли США добавили 24 компании в "черный список" экспортного контроля.

Как сообщает Reuters, компании были добавлены в "черный список" за поддержку российского оборонного сектора. Также в список попали компании, поддерживающие ядерную деятельность Пакистана или поставки Ирану электроники.

Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, которые поддерживают российскую оборонную промышленность, и для ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

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Такие ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".

В "черный список" были внесены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. В список попали латвийская Fiber Optic Solutions, которая производит волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских ИТ-компаний.

В список также вошли российские АО "Научно-исследовательский центр электронных вычислительных машин", ООО "Фиберсенс", научно-производственная компания "Оптолин", АО ПКК "Миландр", ООО "Миландр ЭК", АО "Миландр МТП", ООО "Милур ИС", ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр", АО "Руселектроника" и швейцарская компания Milur SA.

Санкции против России:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

6 декабря в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия может в рамках девятого пакета ограничений ввести санкции против горнодобывающей промышленности страны-агрессора.

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