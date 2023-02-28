Правительство и народные депутаты работают над фундаментальной пенсионной реформой, а с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий.

Создание архитектуры новой пенсионной системы является одной из ключевых задач правительства на 2023 год. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство вместе с народными депутатами работает над фундаментальной пенсионной реформой. Речь идет о запуске системы обязательного пенсионного накопления. Украинцы будут иметь собственные пенсионные накопительные счета. Создание архитектуры новой пенсионной системы является одной из ключевых задач правительства на 2023 год", - сказал он.

Также Шмыгаль напомнил, что с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий. По его словам, пенсии вырастут на 20%.

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"Индексация затронет 10,5 миллионов пенсионеров. Выплаты также будут повышены для пенсионеров силовых ведомств. Более того, пенсии вырастут и для граждан, которым они были назначены в 2020-2022 годах. В условиях войны ресурсы государства ограничены. Главным приоритетом остается финансирование нашей обороны. Поэтому приняли решение, что максимальный размер повышения составит 1,5 тысячи гривен. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше. Это справедливый баланс", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в то же время правительство продолжает программу ежемесячных дополнительных выплат, которую инициировал президент Владимир Зеленский.

"Пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 570 грн ежемесячно. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата составит 456 грн, а для пенсионеров в возрасте 70-75 ежемесячная доплата будет 300 гривен", - сказал он.

С 1 апреля состоится также автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а летом индексация коснется пенсионеров-ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления, добавил премьер.

Пенсионная реформа в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы. Тогда же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года. По его словам, распространение опыта внедрения таких соцпакетов на социальных работников, учителей, военных является важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе.

Также был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Накопления будут взиматься с суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты.

В конце 2022 года министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что реформа по введению обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году. Тогда она отметила, что степень внедрения зависит от парламента, который должен был принять соответствующий законопреокт.

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