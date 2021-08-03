Премьер отметил, что введение обязательных пенсионных накоплений предусмотрено в первой за историю независимой Украины трехлетней Бюджетной декларации.

В Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

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"Задача рабочей группы - это введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически, это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испытывать. Это без изменения законодательства, но, конечно, наша цель – это внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных является важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе.

"Мы последовательно реализуем ряд планов. Введение обязательных пенсионных накоплений мы предусматриваем в первой за историю независимой Украины трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно одобрила Верховная Рада", - сказал премьер.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Автор: Екатерина Жирий