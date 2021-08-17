Накопления будут взиматься с суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель.

Обнародован проект по внедрению в Украине системы накопительной пенсии.

Проект опубликован на сайте Минсоцполитики Украины.

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Согласно проекту, накопления будут взиматься с суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты.

"Все заработанные инвестиционные доходы накопительные пенсионные фонды распределяют между будущими пенсионерами, а направления и размер расходов, которые можно осуществлять за счет пенсионных активов, жестко ограничены законодательством, чтобы пенсионные накопления не "проедались" из-за расходов", - сказано в проекте.

Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Оплачивая социальные взносы, работающие люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии, но в свою собственность ничего не получают. Поэтому их будущая пенсия на самом деле будет зависеть от того, сколько взносов будут платить в будущем другие люди, от того, сколько таких людей будет. Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет собственником своих пенсионных накоплений", — прокомментировали проект в Минсоцполитики.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

Автор: Елена Коваленко