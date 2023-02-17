Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

В марте этого года пенсии украинцев будут проиндексированы и увеличатся на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, отметив при этом, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского индексация пенсий будет проведена, несмотря на то, что по закону о государственном бюджете на 2023 год пересмотр этих выплат не является обязательным.

"В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - отметил он.

Видео дня

"Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев", - подчеркнул Шмыгаль.

Индексация во время войны

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривень.

После индексации средняя пенсия в Украине составляла 4 400 грн, а для военных, которым мы в марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты - 8 500 гривень.

Плановой индексации пенсий в апреле не было, но пенсии пересчитали работающим пенсионерам. Таких в Украине примерно 2,5 миллиона.

Пенсию повысили лицам, которые имели не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет состоялся автоматически. Размер надбавки зависел от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Сами надбавки были выплачены лишь в июле, когда данные о стаже получил Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии выросли летом, но перерасчет состоялся в апреле.

С 1 октября 2022 года провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень.

Также с 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий если Евросоюз прекратит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

В марте 2023 года планируется индексация пенсий в размере 5,4%.

11 февраля 2023 года в Минсоцполитики сообщили, когда в Украине будут индексированны пенсии.

Вас также могут заинтересовать новости: