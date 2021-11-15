Предполагается, что обязательные взносы будут осуществляться в пользу людей работодателями за счет снижения ЕСВ без роста налоговой нагрузки на бизнес.

Реформа по введению обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году при условии, что до конца текущего года парламент примет соответствующий законопроект.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию "Факты", сообщила пресс-служба Министерства.

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"Если до конца текущего года соответствующий законопроект будет принят за основу, считаю, что старт реформы состоится в 2024 году. Нам нужен минимум год на отработку технического взаимодействия единого социального реестра со всеми субъектами информационного обмена. Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку необходимо минимум полтора года на подготовку нормативной базы", - сказала Лазебная.

Она добавила, что сегодня все зависит от парламента и подчеркнула, что следует ускорить этот процесс.

Также министр рассказала, что во время обсуждения этого вопроса на заседании рабочей группы эксперты поддержали концептуальные подходы к модели взносов на общеобязательное пенсионное накопление.

"Предполагается, что обязательные взносы будут осуществляться в пользу людей работодателями за счет снижения Единого социального взноса, без роста налоговой нагрузки на бизнес. Человек будет платить взносы за счет собственной зарплаты на добровольной основе. При этом в пользу тех людей, которые решат платить накопительные взносы за свой счет, государство будет делать дополнительные стимулирующие взносы", - отметила Лазебная.

По ее словам, таким образом не будет происходить принуждение граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов и гибкие условия развития системы в дальнейшем.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Екатерина Жирий