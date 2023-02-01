Подпитываемое войной производство помогло компенсировать спад во многих секторах российской промышленности.

Рост военного производства помогает российской промышленности оставаться на плаву, не смотря на ущерб, нанесенный международными санкциями в связи с вторжение РФ в Украину.

Как сообщает Вloomberg, промышленное производство страны-агрессора в конце 2022 года снизилось всего на 0,7%, согласно консенсусу прогнозов. Как говорится в материале, подпитываемое войной производство помогло компенсировать спад во многих секторах российской промышленности.

"Война в Украине подтолкнет промышленное производство в этом году еще выше - на 2% по сравнению с 2022 годом - но ценой падения уровня жизни и стагнации потребления", - заявил аналитик Bloomberg Economics Александр Исаков.

Видео дня

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции, которая, по мнению экономистов, может включать детали для авиационных и ракетных двигателей, оптических прицелов и других систем, продемонстрировало рост на 4%.

Эти результаты резко контрастируют с падением, наблюдаемым в основных гражданских секторах. Производство автомобилей упало почти на 50%, в то время как текстильная и деревообрабатывающая промышленность упала на 10% и более, производство химической продукции упало на 4%.

Экономисты предупредили, что в России существует нехватка рабочей силы, так как 300 000 человек были мобилизованы для участия в боевых действиях и более чем вдвое больше людей покинули территорию страны-агрессора.

Обвал российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

По состоянию на 27 января 2023 года прибыль российских банков упала в 12 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: