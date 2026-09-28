'Украина должна заплатить цену': у Путина попытались оправдать российские удары

Также Песков в очередной раз сделал размытое заявление относительно возможности возобновления мирных переговоров.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы должна "заплатить цену" за свои действия в последние месяцы. Якобы именно поэтому Москва усилила удары по Украине. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Пескова, Москва должна "наказать" Украину за действия последних месяцев. Он назвал последние российские удары по Украине "частью этой цены".

"Россия должна сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению ей сокрушительных ударов", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Также Песков в очередной раз сделал размытое заявление относительно возможности возобновления мирных переговоров:

"Путин весьма исчерпывающе высказался о позиции России по переговорам по Украине".

Путин обвинил Украину в срыве переговоров

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев, по его словам, "попытался нанести удары по Москве и атаковать избирательные участки". Также он обвинил Украину в том, что она прервала переговоры в Стамбуле.

Кроме того, Путин цинично заявил, будто бы именно Украина начала наносить удары по России, а российские удары по Украине, мол, являются ничем иным, как "ответом".

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