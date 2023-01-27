В России отдельные кредитные организации завершили год со значительными убытками.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, в 2022 году банковский сектор агрессора получил в 12 раз меньше прибыли, чем в 2021-м.

Как сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка РФ, в 2022 году банковский сектор страны-оккупанта получил 203 млрд рублей прибыл, в то время, как годом ранее прибыль составляла 2,4 трлн рублей.

"Прибыль значительно снизилась относительно рекордного результата 2021 года, когда банки заработали 2,4 трлн руб. В то же время убытки первого полугодия 2022-го превышали 1,5 трлн рублей в основном из-за валютной переоценки", - говорится в материале.

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Также сообщается, что отдельные кредитные организации завершили год со значительными убытками.

Вторжение в Украину и крах российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

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