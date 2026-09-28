Новый iPhone 18 Pro сравнили с 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro: стоит ли обновляться

Сравнение показало, какие изменения действительно ощущаются в повседневном использовании, а какие оказались скорее косметическими.

Блогер Дэниел Ротарь с канала ZONEofTECH провел подробное сравнение iPhone 18 Pro сразу с тремя предыдущими моделями серии – 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro. Тест показал, какие изменения действительно ощущаются в повседневном использовании, а какие оказались скорее косметическими.

Самая заметная разница проявляется при переходе на iPhone 18 Pro с 15 Pro или 16 Pro. Новый флагман получил обновленный корпус, который стал немного толще и тяжелее, появился алюминий вместо титана, а вырез Dynamic Island уменьшился на 30%.

Диагональ дисплея выросла с 6,1 до 6,3 дюйма, а поддержка 120 Гц и Always-On осталась. При этом максимальная яркость увеличилась с 2000 до 3000 нит, что улучшает читаемость под прямыми солнечными лучами.

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Основные изменения Apple сосредоточила в камерах. Главный сенсор iPhone 18 Pro впервые получил переменную диафрагму с четырьмя фиксированными значениями: f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0. Она позволяет аппаратно регулировать количество света, попадающего на сенсор, и управляет глубиной резкости

Телефотокамера теперь имеет разрешение 48 Мп, поддерживает 4-кратный оптический зум и "оптическое качество" до 8x. Кроме того, появилась 18-Мп селфи-камера Center Stage. С iPhone 15 Pro разница по части фото особенно заметна.

Производительность тоже выросла. iPhone 18 Pro оснащен чипом A20 Pro, 12 ГБ ОЗУ и 7-ядерным GPU. В тестах телефон до 34–45% быстрее 16 Pro Max в процессорных задачах и более чем вдвое по графике Относительно iPhone 15 Pro разрыв еще существеннее.

Еще одно важное обновление касается автономности. Тесты показали, что iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 36 часов без подзарядки, а версия 18 Pro Max – до 45 часов. А зарядка до 50% теперь занимает около 15 минут. Правда, улучшения отразились и на стоимости – базовая цена iPhone 18 Pro начинается с $1199.

По словам блогера, переход с iPhone 15 Pro или iPhone 16 Pro имеет смысл. У новой модели свежий дизайн, новая камера, мощнее производительность и лучше батарея. А вот переход с iPhone 17 Pro выглядит менее очевидным – смартфоны слишком похожи.

Этой осенью главным анонсом от Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Стоимость устройства начинается с $1999 (примерно 90 000 грн) за модель с 256 ГБ встроенной памяти.

Ранее появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

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