Наличный доллар у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего показателя.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня - 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 1 гривну и 5 копеек - до 39,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,00 грн за евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро - 37,45 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: