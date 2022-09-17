Курс доллара в обменниках Киева остался на уровне вчерашнего дня.

Курс гривни до доллара в банковских обменниках Киева сегодня, 17 сентября, остался на уровне предыдущего показателя - 41,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,70 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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