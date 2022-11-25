Штрафов за несвоевременное представление налоговой накладной или работу без РРО при выключении света не будет.

Последствий для бизнеса за несвоевременное выполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что сейчас идет работа над законодательными новациями для бизнеса.

"Безусловно, я хочу заверить, я хочу обратиться ко всем предпринимателям: никаких проблем, никаких последствий за невыполнение тех или иных налоговых обязательств в связи с тем, что электроэнергии не было у вас, не будет. Не волнуйтесь, что будут начислены штрафы – их не будет. Не волнуйтесь, что вы несвоевременно подали налоговую накладную или работали без РРО - работайте, все будет хорошо, никаких негативных последствий не будет, поскольку мы понимаем, что основная задача нашего общества - это выстоять", - сказал Гетманцев.

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Также депутат рассказал о предстоящих законодательных новациях для бизнеса.

"Мы предусматриваем большой закон, направленный на поддержку промышленности. Мы хотим освободить от НДС оборудование, которое ввозится на территорию Украины и используется нашими предприятиями для производства чего угодно. Мы хотим предусмотреть для тех предприятий, у кого осталось имущество на оккупированной территории, определенные налоговые льготы", - сказал Геманцев.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.

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