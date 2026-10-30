Украинских аистов проследили вплоть до Африки: известно, где именно они будут зимовать

Благодаря современным GPS-передатчикам орнитологи могут отслеживать, куда летят перелетные птицы.

Украинские аисты благополучно добрались до мест зимовки в Африке. Об этом сообщает в Facebook Западноукраинское орнитологическое общество (ЗУОТ).

Используя GPS-передатчики, закрепленные на птицах, орнитологи установили, что аист по имени Хартбит за неделю преодолел около 1800 км, пролетев через Южный Судан, Эфиопию и Кению. Тем временем другая птица, Бой, продолжает находиться в спорном районе Абьей.

В период с 20 по 27 октября Бой оставался в районе Абьея, переместившись на северо-восток примерно на 100 км. Эта территория является предметом спора между Суданом и Южным Суданом. Местное население зависит от доступа к воде и пастбищам, а неурегулированный политический статус региона по-прежнему создает угрозы безопасности.

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Хартбит тем временем продолжил путешествие по Южному Судану, пролетая над штатами Эль-Вахда и Верхний Нил. 20–23 октября он летел вдоль реки Собат и пересек Белый Нил вблизи города Малакаль. Эта местность известна сезонными наводнениями, заболоченными территориями и широкими речными поймами.

23 октября аист пересек границу с Эфиопией, а на следующий день облетел с востока национальный парк Гамбела. Здесь расположены заболоченные равнины, луга и саванны, где обитают многочисленные водоплавающие птицы, буйволы и антилопы.

Уже 25 октября Хартбит вернулся в Южный Судан, пролетев к востоку от национального парка Бома. На следующий день он пересек штат Восточная Экватория и болота Лотогипи и вошёл в Кению. Впоследствии птица двигалась на юг через округ Туркана и остановилась к юго-западу от одноимённого национального заповедника.

Как отмечает ЗУОТ, Туркана – засушливый регион с нерегулярными осадками, где местные общины сталкиваются с нехваткой воды, климатическими изменениями и конкуренцией за пастбища.

Авторы отчёта подчеркивают, что наблюдения за птицами помогают не только исследовать их миграцию, но и лучше понимать природные условия Африки и жизнь местных общин.

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