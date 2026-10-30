США и Россия обсуждают отмену санкций против многомиллиардного фонда Кремля, – CNN

Администрация Дональда Трампа обсуждает с Кремлем снятие ограничений с многомиллиардного Российского фонда прямых инвестиций.

Администрация президента США Дональда Трампа и Кремль обсуждают возможную отмену американских санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который располагает многомиллиардными активами. Это может стать очередной уступкой Вашингтона Москве на фоне переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления помощника президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова и американского чиновника.

Ушаков заявил журналистам, что переговоры с США об отмене санкций против государственного инвестиционного фонда продолжаются уже некоторое время. По его словам, генеральный директор РФПИ и специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев активно взаимодействует с американскими чиновниками по этому вопросу.

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"Каким будет результат, я не знаю", – добавил помощник российского правителя.

Американский чиновник подтвердил, что администрация Трампа рассматривает такую возможность. По его словам, Дмитриев был полезным посредником для американских переговорщиков в процессе обсуждения прекращения войны в Украине.

"Администрация проводит обычный процесс оценки заявления РФПИ об исключении из списка, чтобы улучшить отношения между США и Россией и помочь прекратить войну", – заявил чиновник.

Санкции против России ослабляются

Администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела ограничения против РФПИ после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Тогда фонд назвали фактически тайным финансовым инструментом Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Возможная отмена санкций в отношении РФПИ происходит на фоне других решений американского президента, которые вызвали критику в Вашингтоне и беспокойство среди западных союзников США.

Ранее в этом месяце Трамп объявил о достижении договоренности, которая позволит экспортировать российское дизельное топливо на мировые энергетические рынки. Также он отменил очередной пакет санкций, связанных с продажей российского ископаемого топлива, который только что был подписан.

Кроме того, была отложена законодательная инициатива, предусматривавшая введение пошлин до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа. Речь шла о пяти крупнейших импортерах российского сырья, продажа которого имеет важное значение для финансирования российской военной машины.

Соглашение о дизельном топливе предусматривает шестимесячную приостановку санкций на его экспорт, чтобы разрешить продажу по рыночным ценам. В то же время эксперты сомневаются, что это существенно повлияет на мировые рынки дизельного топлива.

Россия запретила экспорт дизельного топлива в начале июля после того, как удары украинских беспилотников по её нефтеперерабатывающим заводам вызвали масштабный дефицит топлива в стране.

Белый дом пытается сдержать цены на топливо перед выборами в США

По информации CNN, администрация Трампа стремится ослабить давление на цены на нефть и дизельное топливо в Соединенных Штатах накануне промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе.

Сам американский президент объяснил решение ослабить часть санкций необходимостью удержать Россию за столом переговоров.

"Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что могло бы бессмысленно оттолкнуть Россию от стола переговоров", – написал Трамп в Truth Social 18 октября.

В то же время американский президент обвинял Украину в высоких мировых ценах на топливо и усиливал давление на Владимира Зеленского, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это происходит несмотря на продолжающиеся российские атаки на украинские города, села и энергетическую инфраструктуру.

В Киеве и Европе опасаются новых уступок Москве со стороны США

На фоне сближения Вашингтона и Москвы в Киеве и европейских столицах усиливается беспокойство, что администрация Трампа может пойти на дальнейшие уступки России, пытаясь добиться от Путина согласия на мирное соглашение.

Киев давно призывает к ужесточению санкций против российского экспорта энергоносителей, поскольку доходы от их продажи помогают Москве финансировать войну.

Мирные переговоры

На прошлой неделе российский президент заявил, что Кремль готов возобновить трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной после середины ноября.

По словам Путина, это может произойти по просьбе специального представителя США Стива Виткоффа, который встречался с российским лидером в Санкт-Петербурге.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что стороны действительно договорились о трехсторонней встрече на техническом уровне. По его словам, пока дата встречи неизвестна, однако США хотят провести ее как можно скорее.

По данным The Economist, США стремятся быстро возобновить переговоры о мирном соглашении, которое может включать демилитаризованную зону на Донбассе, инвестиции для Украины и ее вступление в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО. Украинские чиновники опасаются, что экономические интересы США и России, в частности ослабление санкций и возобновление энергетического сотрудничества, могут перевесить вопросы безопасности и справедливого мира для Украины.

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