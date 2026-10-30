Дроны атаковали НПЗ, производящий топливо для военной авиации РФ (видео)

По данным OSINT-аналитиков, завод производит более 20 видов нефтепродуктов, в том числе реактивное топливо для российской военной авиации.

Утром 30 октября в российском Новокуйбышевске Самарской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, производящем реактивное топливо для нужд российских воздушно-космических сил. Перед этим в регионе объявили об опасности атак беспилотников, а местный аэропорт закрыли, сообщает OSINT-проект ASTRA.

Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны. Официально об угрозе беспилотников в регионе объявили около шести утра, когда атака уже продолжалась.

OSINT-аналитик ASTRA проанализировал фотографии, присланные местными жителями, и установил, что пожар произошел на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

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Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Новокуйбишевский НПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов, в том числе топливо для российской авиации

АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" с 2007 года входит в группу ПАО "НК "Роснефть". Его производственная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит более 20–30 видов нефтепродуктов. Среди них – автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта "Евро-5", реактивное топливо для воздушно-космических сил РФ, битумы и нефтяной кокс.

Российский НПЗ уже неоднократно становился мишенью атак

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод и сам город ранее неоднократно подвергались атакам. В частности, 22 августа сообщалось об атаке на НПЗ, а 1 сентября – о повреждении жилого дома в Новокуйбышевске.

Также 18 апреля после ударов ВСУ на предприятии остановили работу обе установки первичной переработки нефти – АВТ-11 и АВТ-9.

Атака произошла на фоне сообщений СМИ о том, что украинские военные временно прекратили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что неофициальная пауза может продлиться до завершения промежуточных выборов в США или даже дольше – до конца ноября.

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