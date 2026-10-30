'Ты отвратителен': Трамп разозлился на журналиста из-за вопроса о здоровье

Трамп назвал журналиста "больным" и "отвратительным".

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку на предвыборный митинг в Канзасе, при этом разозлился на журналиста, который уточнил, не связано ли это с его здоровьем.

Трамп заявил журналистам, что не "испытывает потребности ехать в Канзас" – штат на Среднем Западе, где сенатор Роджер Маршалл, его однопартиец-республиканец, участвует в неожиданно напряженной гонке против своего оппонента-демократа Адама Гамильтона. "У него все очень хорошо, – сказал Трамп о Маршалле.

В то же время один из журналистов задал уточняющий вопрос, не связана ли отмена поездки с состоянием его здоровья и переутомлением. На это Трамп ужасно разозлился, назвал журналиста "больным" и заявил, что его здоровье здесь ни при чём.

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"Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду", – сказал он.

Трамп подчеркнул, что "чувствует себя идеально", и в ответ обрушился на журналиста с оскорблениями.

Президент США назвал его "отвратительным" и посоветовал ему "привести себя в форму", потому что тот "ужасно выглядит".

Скандал Трампа с Обамой

Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его действия "некомпетентностью, которой еще не видели в современную эпоху".

Обама назвал второй срок американского президента "двумя годами хаоса, жестокости и коррупции", заявив, что Трамп "сделал Белый дом похожим на Саддама Хусейна".

В ответ Трамп набросился на Обаму, обвинив его в провальной политике в отношении Ирана и предсказав поражение демократов.

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