Украина прекратила удары по российским НПЗ после давления Трампа, – WSJ

Киев хотел добиться уступок от Вашингтона в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ, но США не согласились.

Украинские военные временно прекратили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны президента США Дональда Трампа. Неофициальная пауза может продлиться до завершения промежуточных выборов в США или даже дольше – до конца ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, осведомленных о военных операциях.

По данным издания, решение о фактической приостановке кампании против российских НПЗ вступило в силу на прошлой неделе на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. За несколько дней до этого Трамп призвал отстранить президента Украины Владимира Зеленского, а компания SpaceX Илона Маска ограничила использование Украиной спутникового интернета Starlink.

Два украинских военных чиновника, знакомые с ситуацией, рассказали WSJ, что в середине октября подразделениям, отвечающим за дальнобойные удары, сообщили о фактической приостановке кампании против российских НПЗ. Они должны были завершить операции, которые уже находились в стадии выполнения.

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Зеленский не получал приказа полностью прекратить атаки на российские НПЗ

По информации источников, министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил Владимиру Зеленскому, что военные решили временно воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам из-за сложной дипломатической ситуации.

Президент согласился с таким подходом, но подчеркнул, что военные могут вновь атаковать эти объекты, если сочтут это необходимым.

Сам Зеленский опроверг, что украинские подразделения получили приказ не наносить удары по российским НПЗ.

"Наши ребята в эти дни старались действовать немного осторожнее. Но у них нет приказа не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам", – заявил президент журналистам в Киеве во вторник.

По его словам, украинские подразделения беспилотников в настоящее время атакуют различные типы целей на территории России.

Кушнер потребовал от Зеленского 30-дневной паузы в ударах по НПЗ

WSJ пишет, что в последние недели Трамп усиливал давление на украинского президента, требуя прекратить атаки на российские НПЗ. Американский лидер обвинял Украину в росте мировых цен на топливо, хотя эксперты энергетического рынка в основном связывали это явление с войной между США и Ираном.

Вопрос об ударах по российской энергетической инфраструктуре поднимал и специальный представитель США Джаред Кушнер. Во время встречи с Зеленским 20 октября в Осло он повторил требование Трампа прекратить такие атаки. По словам двух американских чиновников, беседа была очень напряженной.

Кушнер, который присоединился к встрече удаленно из-за болезни, заявил украинскому президенту, что тот должен приостановить удары, поскольку он и спецпредставитель США Стив Виткофф тратят много времени, усилий и топлива для самолетов на посредничество в переговорах с Москвой.

Один из американских чиновников отметил, что 30-дневная пауза в атаках на НПЗ стала бы для Украины способом выразить благодарность за эти усилия.

Европейские союзники также советовали Украине временно прекратить удары

По информации WSJ, европейские партнеры Украины также призвали Зеленского учитывать политическую деликатность вопроса цен на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в США.

Некоторые из ближайших европейских союзников Киева были обеспокоены обострением риторики между Трампом и Зеленским, а также перебоями в работе Starlink. Поэтому они советовали украинскому президенту временно воздержаться от атак на российские НПЗ до завершения американских выборов.

В то же время украинские и европейские чиновники описывали ситуацию сложнее, чем американская сторона.

Украина хотела получить уступки от США в обмен на прекращение ударов

По данным издания, Зеленский во время последних контактов с Трампом подчеркивал, что Украина хотела бы получить что-то взамен за прекращение атак на российские НПЗ.

Одним из желательных вариантов для Киева было взаимное энергетическое перемирие, которое предполагало бы прекращение российских ударов по украинским электростанциям.

Также украинский президент рассматривал возможность получения дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру, или разрешения использовать Starlink на территории России для уничтожения российских ракетных установок.

Однако ни одно из этих предложений не получило дальнейшего развития.

Последние удары по НПЗ

Напомним, 20 октября Украина атаковала нефтеперекачивающую станцию на трубопроводе "Дружба" в Тамбовской области России. Это была последняя известная атака на российскую нефтяную инфраструктуру на момент публикации материала.

В предыдущие дни украинские силы нанесли удары по нефтяным объектам в Санкт-Петербурге, нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области и крупному газовому предприятию в Сургуте, что в Сибири.

Кампания Украины против российских НПЗ направлена на сокращение нефтяных доходов Москвы, которые помогают финансировать войну против Украины. В Киеве опасаются, что прекращение таких атак позволит российскому лидеру Владимиру Путину продолжать войну.

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