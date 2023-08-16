Банк "Россия" поднял учетную ставку, рассчитывая таким образом развернуть курс рубля.

После того, как российский рубль обвалился до отметки 100 единиц за доллар, российская экономика попыталась нанести ответный удар по доллару.

Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив, что Центробанк страны-агрессора повысил учетную ставку почти в полтора раза. "Банк "Россия" поднял учетную ставку с 8,5 до 12%... А именно от этой ставки зависит, под какой процент потом все берут кредиты, выдается ипотека и кредитуется бизнес. То есть все зависит от того, какой будет учетная ставка банка "Россия", - заявил эксперт.

По его словам, таким образом в РФ рассчитывают "развернуть курс рубля", однако это уже невозможно.

"Им (российским властям – УНИАН) это удалось, вместо 101 рубля доллар стоил 96 рублей. Но знаете сколько это просуществовало? Три часа. Через три часа курс стал 99", - отметил эксперт, подчеркнув, что повышение учетной ставки помогло "как мертвому припарка".

"Почему это хорошо для нас? Почему это хорошо для всего мира? Потому, что повышение учетной ставки, которое призвано остановить инфляцию, затрудняет бизнес. То есть это приводит к спаду экономики российской федерации. А так как рубль не отреагировал будет следующее: и спад экономики, и инфляция. Все в одном. Все хорошие новости об экономики России случились одновременно", - заявил эксперт, отметив, что это лишний раз показало, что антироссийские санкции работают.

Обвал российского рубля

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. По состоянию на 20:06 по Киеву за один доллар давали 100 российских рублей. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

Экономист Игорь Липсиц отмечает, что на фоне того, что российский рубль обвалился до отметки 100 рублей за доллар россияне столкнулись с ростом цен на все товары. По его словам, рост цен в России неизбежен и на данный момент абсолютно все поставщики товаров уже заявили о том, что цены будут пересмотрены в сторону повышения, так как все они привязаны к курсу доллара и евро.

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