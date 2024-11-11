Продать доллар можно в среднем по курсу 41,18 грн, евро - 44,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 11 ноября, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,60 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,18 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 44,98 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,30 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,62 грн/доллар, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,90 грн/евро, а курс продажи - 44,70 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, составляет 81 245,91 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 376 331,70 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 11 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек. Официальный курс евро от Национального банка установлен на уровне 44,49 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке в Украине может приятно удивить своей относительной стабильностью, для чего есть несколько весомых предпосылок. В частности, полученный от МВФ транш на 1,1 млрд долларов и одобренный странами G7 заем на более 50 млрд долларов могут решить вопрос насыщения бюджета и сокращения разрыва между расходами и доходами.

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