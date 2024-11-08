Курс гривны к евро установлен на уровне 44,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно европейской валюты гривна также немного укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка Украины на понедельник установлен на уровне 44,49 гривен за один евро. Таким образом гривна укрепилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,29/41,31 грн/долл., евро - 44,46/44,46 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 8 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 44,35 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 ноября составил 41.60 грн за доллар. Курс евро в банке в пятницу на уровне 45.05 грн за евро.

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