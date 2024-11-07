По словам эксперта, на следующей неделе валютный рынок будет иметь признаки довоенной стабильности.

Ситуация на валютном рынке в Украине на следующей неделе может приятно удивить своей относительной стабильностью. Для этого есть несколько весомых предпосылок.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, полученный от МВФ транш на 1,1 миллиарда долларов и одобренный странами G7 займ на более 50 миллиардов долларов, часть средств из которых уже в этом году поступит в Украину, могут решить вопрос насыщения бюджета и сокращения разрыва между расходами и доходами.

"К тому же эти новости окажут положительное влияние на активность игроков на рынке: мы не исключаем, что как это было в октябре, Нацбанку в определенные дни не придется осуществлять валютные интервенции, а курсовые показатели будут сформированы исключительно "рыночным" способом: то есть спрос и предложение могут быть сбалансированы", - отметил банкир.

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Он также упомянул начало сезона скидок и праздников: "Черная пятница", Рождество, День Святого Николая и Новогодние праздники. Поэтому на наличном рынке также стоит ожидать курсового равновесия, а курсовые показатели будут максимально похожими на межбанковские, подчеркнул эксперт.

По его словам, это объясняется тем, что часть граждан будет покупать валюту, получив зарплатные бонусы, премии, вкладывая прибыль с депозитов и тому подобное. Зато их активность уравновесит другая часть людей, которая будет тратить валюту на предпраздничные приготовления, подарки и на приобретение вещей со скидками.

Также несмотря на возможную "неактивную" роль Нацбанка, все же действие режима "управляемой гибкости" будет оставаться, что фактически станет определенной страховкой рынка от неожиданных, непредвиденных изменений, поделился банкир. Регулятор будет отслеживать и анализировать "температуру" прежде всего покупателей, и при необходимости будет иметь возможность вмешаться на сохранение баланса на межбанке.

Банкир объяснил:

"Иначе говоря, на следующей неделе валютный рынок будет иметь признаки довоенной стабильности, а курсовые показатели будут меняться несущественно".

Кроме того, Лесовой отметил, что на пару доллар-гривна вряд ли повлияют результаты выборов в США. Однако совсем другая картина может быть на торгах пары доллар-евро. По его словам, многое будет зависеть от отношения президента США к дальнейшему сотрудничеству со странами ЕС.

Основные показатели валютного рынка, по прогнозу эксперта, в течение 11-18 ноября будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн.

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн.

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"По всем признакам, на валютном рынке с учетом курсовых колебаний стоит ожидать состояние "переменчивого спокойствия": текущие изменения будут мелкими, а в недельном разрезе они вообще останутся ориентировочно на том же уровне", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Ранее мы писали, что 7 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины не изменился и в среднем составил 41,70 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

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