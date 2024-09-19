Сентябрь может стать одним из самых "спокойных" месяцев на валютном рынке

До конца сентября не стоит ждать существенных курсовых изменений, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он отметил, что режим "управляемой гибкости" исключает резкие курсовые движения и наоборот позволяет рынку регулировать курсовые показатели в зависимости от соотношения спроса и предложения.

"С другой стороны, Нацбанк готов к неотложным действиям в случае каких-либо угроз, чтобы держать в балансе спрос и предложение. Кроме того, как это было, к примеру, 6 сентября, в случае ситуативного превалирования предложения над спросом, регулятор может снизить объем валютных интервенций до 130-150 миллионов долларов в день с привычных и приемлемых 150-180 миллионов долларов", - сказал эксперт.

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Лесовой отметил, что в последнюю неделю сентября ситуация на наличном рынке, как и раньше, будет ориентироваться на межбанк: финучреждения будут подстраивать собственные курсы к показателям на межбанке. Поэтому на рынке почти невозможно явление "полярности", разрыв между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальным.

По прогнозу банкира, характеристики валютного рынка в течение 23-29 сентября будут следующими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн.

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на доллар, до 0,8-1 грн на евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на доллар, до 1-1,3 грн на евро.

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Вполне возможно, что сентябрь станет одним из самых "спокойных" месяцев на валютном рынке: несмотря на видимую активность и сопровождающие экономические, военные обстоятельства, общие курсовые показатели в недельном разрезе останутся стабильными, а ожидаемый курс на 1 октября вряд ли будет выше 41,3 грн/долл. То есть по сравнению с августом девальвация в сентябре будет до 0,6%", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара банках Украины в четверг, 19 сентября, остался на прежнем уровне - 41,80 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,30 гривны за доллар.

Курс доллара в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,55 грн за евро.

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