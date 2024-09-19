Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 46,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 19 сентября, остался на прежнем уровне - 41,80 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,30 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 46,60 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,00 гривны за евро.

Какой курс валют в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 41,78 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках неизменен и составляет 46,60 грн/евро. При этом курс продажи установлен на уровне 46,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 19 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. При этом официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 46,11 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 1 копейку.

Курс доллара в "ПриватБанке" 18 сентября не изменился и составлял 41,70 грн за доллар. Курс евро вчера сегодня подорожал на 5 копеек и составлял 46,55 грн за евро.

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