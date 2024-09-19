Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 19 сентября, не изменился и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн, евро - по курсу 45,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне - 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 41,78 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках неизменен и составляет 46,60 грн/евро. При этом курс продажи установлен на уровне 46,45 грн/евро.

НБУ установил на 19 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 46,11 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 1 копейку.

При этом эксперты дали украинцам несколько советов о том, продавать или покупать валюту на фоне возможной дальнейшей девальвации гривны.

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