Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 27 февраля, вырос на 5 копеек – до 38,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн, евро – по курсу 41,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 17 копеек – до 42,19 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек – 38,67 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,15 грн/евро (курс продажи – 42,00 грн/евро).

В марте курсовые показатели будут очень похожими на февральские: курсовой коридор на межбанке будет в пределах 38-40 грн/долл. и 41-43 грн/евро, а на наличном рынке – 38,25-40,5 грн/долл. и 41,5-43,5 грн/евро, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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