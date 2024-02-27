На валютный рынок будет влиять как экономическая ситуация, так и общественные настроения.

В марте ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких основных взаимосвязанных экономических, военных и социальных факторов, а курсовые показатели будут очень похожи на февральские. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Среди указанных факторов эксперт выделил стратегию НБУ по либерализации валютного рынка. Он считает, что введенный режим "управляемой гибкости" будет продлен, а затем на межбанке ожидается свободное курсообразование с частыми изменениями курсов.

"При этом такие изменения будут зависеть от уровня спроса и объемов валютных интервенций регулятора, призванных уравновесить спрос и предложение. В свою очередь, наличный рынок соответственно будет реагировать на любые курсовые изменения межбанка, "копируя" их с добавлением маржи финучреждений. К тому же мы не исключаем, что при благоприятных условиях, регулятор продолжит тактику на сближение курсов", – отметил банкир.

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Другой весомый фактор влияния на валютный рынок – системная макрофинансовая помощь Украине. По словам Лесового, транш от Японии на 4,7 млрд долл., мартовский транш от ЕС в размере 4,5 млрд евро позволят покрыть часть расходов, накопленных с начала года. Также Украина будет ожидать финпомощь из других источников: США, МВФ, стран-партнеров. Банкир напомнил, что по расчетам чиновников, ежемесячно Украина будет нуждаться в $3 млрд внешних средств.

Влияние на валютный рынок окажет также развитие экономики и устранение экспортно-импортных препятствий.

"Эпопея с блокировкой границ – это немалая проблема для развития экспорта. Несмотря на то, что новый морской коридор оказался достаточно эффективным, все же потенциал экспорта-импорта через авто- и железнодорожные пути с Европой может стать весомым источником получения валютной выручки", – подчеркнул Лесовой.

Выделил эксперт также фактор общественных настроений.

"Уже более 3 месяцев информационная лихорадка изрядно вредит общественному единству. Накопленная усталость, отчасти слабый общественный "иммунитет" к враждебным ИПСО способны расшатать общество, усиливая панические и ажиотажные настроения, внутренние споры, отражающиеся почти на всех сферах жизни, и валютный рынок не исключением. Иррациональный фактор способен перечеркнуть все достижения, а любой чрезмерный всплеск спроса на валютном потребует дополнительных и оперативных усилий для его утоления", – отметил Лесовой.

По прогнозу эксперта, в марте будут преобладать следующие основные характеристики валютного рынка:

курсовые показатели в марте будут очень подобными февральским: курсовой коридор на межбанке будет в пределах 38-40 грн/$ и 41-43 грн/€, а на наличном рынке – 38,25-40,5 грн/$ и 41,5-43,5 грн/€;

текущие изменения на межбанке будут достаточно привычными – до 0,2 грн, на наличном рынке изменения курсов составят до 0,5 грн в коммерческих банках и до 0,7 грн в обменных пунктах;

разница между курсами покупки и продажи не претерпит особых изменений: так на межбанке она будет минимальной (до 0,1 грн), а на наличном рынке – до 0,5 грн в банках и до 1 грн в обменниках;

на наличном рынке финучреждения будут конкурировать между собой за продавцов валюты: разница между курсами покупки составит 0,1-0,2 грн.

"Со стратегической стороны в марте валютному рынку не грозят никакие новые потрясения. В то же время каждый из факторов способен внести весомые коррективы на рынок, а последствия такой "коррекции" вычислить почти невозможно: война – это те реалии, которые делают любые прогнозы достаточно условными", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,34 грн/долл., таким образом, гривня незначительно укрепилась (на 1 копейку), по сравнению со вчерашним показателем.

Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 41,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим курсом.

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