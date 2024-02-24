У владельцев обменников нет особых оснований опасаться сюрпризов по курсу в ближайшие дни, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний на выходных, 24-25 февраля, будет находиться в пределах коридора: прием от 38,15 до 38,40 грн/долл. и продажа от 38,45 до 38,95 грн/долл., а спред по доллару в основной массе обменников будет в пределах 20−30 копеек, прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

Что касается евро, то, по прогнозу эксперта, финансисты в субботу и воскресенье поставят ценники в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,85 грн/евро и продажа от 41,95 до 42,30 грн/евро.

Как отметил Козырев, у владельцев обменников к выходным нет особых оснований опасаться сюрпризов по курсу в ближайшие дни, что вернет их к уже почти привычному формату работы "с оборота", но с определенной спецификой.

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"Дело в том, что в части регионов население все же "заволновалось" после взлета котировок 20-го февраля. И это добавило ситуативного спроса на рынке. Что позволяет при определенном стечении обстоятельств попытаться "разогреть" рынок и сыграть "на повышение". Поэтому владельцы обменников на этих выходных будут "тестировать" спрос по возможному росту котировок. Если "тяга" к покупке валюты будет, они постараются постепенно повышать свои ценники в течение дня. Если нет - то котировки продажи будут возвращать к ранее выставленным, чтобы не терять клиентов, и даже снижать их, чтобы "не страдал бизнес", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на 26 февраля

Напомним, НБУ на 26 февраля установил официальный курс доллара на уровне 38,35 гривни, таким образом, гривна укрепилась на 13 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,56 гривни, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

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