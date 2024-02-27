Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 41,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 27 февраля, остался на предыдущем уровне – 38,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,40 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек – 38,67 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,15 грн/евро (курс продажи – 42,00 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,34 грн/долл., таким образом, гривня незначительно укрепилась (на 1 копейку), по сравнению со вчерашним показателем.

Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 41,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в марте ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких экономических, военных и социальных факторов,а курсовые показатели будут очень похожи на февральские.

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