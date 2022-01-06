Курс гривни к евро установили на уровне 31,15 грн/евро.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 6 января, ослаб на 10 копеек – до 27,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро ослаб также на 10 копеек - до 31,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,35 грн за доллар, евро – 30,75 грн за евро.

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Ситуация на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,46/27,48 грн/долл., к евро - на уровне 31,05/31,08 грн/евро.

Курс НБУ на 6 января

Национальный банк Украины на четверг, 6 января, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс валют в Украине: прогноз на январь

Эксперты прогнозируют, что до конца января 2022 года доллар может торговаться в диапазоне 27,1 – 27,7 грн, евро – в диапазоне 30,9-31,5 грн.

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