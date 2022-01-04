При этом за весь 2021 год доллар снизился к гривне на 3,5%, а евро подешевел к национальной валюте на 11%.

В декабре 2021 года второй месяц подряд гривня снизилась как к доллару, так и к евро, и в январе начавшегося года может продолжить умеренное снижение.

Такой прогноз озвучил старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

Читайте такжеУкраинцев ждут новый курс доллара и новые зарплаты – прогноз

"К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,1–27,7 грн, евро – в диапазоне 30,9–31,5 грн", - сказано в сообщении.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за декабрь вырос с 27,17 до 27,28 грн (+0,4%). Курс евро за это же время вырос с 30,65 до 30,92 грн (+0,9%). Более сильный по сравнению с долларом рост европейской валюты связан с ростом евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке.

При этом за весь 2021 год доллар снизился к гривне на 3,5%, а евро подешевел к национальной валюте на 11%. Среди валют стран бывшего СССР гривня занимает третье место по укреплению к доллару за год после армянского драма и грузинского лари. По падению в декабре гривня заняла второе место с конца, сильнее к доллару снизился лишь узбекский сум.

В декабре, как и в ноябре, на гривню давило обострение ситуации на украинско-российской границе. Однако после телефонного разговора Байдена и Путина риски военного конфликта снизились, и падение гривни было скромнее, чем в ноябре.

Помешал более глубокому снижению гривни и Нацбанк, который 9 декабря повысил учетную ставку до 9% годовых. В заявлении регулятора было указано, что это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%. При этом, в случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков, Нацбанк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях.

Курс на 4 января:

Национальный банк Украины на вторник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.