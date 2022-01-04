Курс гривни к евро установлен на уровне 30,77 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 5 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,77 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,35/27,37 грн/долл., к евро - на уровне 30,85/30,87 грн/евро.

Курс на 4 января:

Национальный банк Украины на вторник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозируют, что к концу января 2022 года доллар может торговаться в диапазоне 27,1–27,7 грн, евро – в диапазоне 30,9–31,5 грн.