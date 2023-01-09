Цена на лук в нашей стране будет расти, считают аграрии.

С начала года цены на лук в Украине возросли в среднем на 12%, сейчас большинство фермеров готовы отгружать его не дешевле 25-28 грн/кг.

Как отметили аналитики проекта EastFruit, рост цен на лук в Украине в этот период можно назвать традиционным для сезона с относительно небольшим производством.

На сегодня фермеры практически завершили реализацию продукции из необорудованных хранилищ, а качественный лук предлагают к продаже дороже, поскольку спрос на эту продукцию в последние дни оставался стабильно высоким.

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По подсчетам экспертов, в результате очередного подорожания лук в Украине уже стоит в среднем в 3,4 раза дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

Аграрии уверены в дальнейшем росте цен на эту продукцию, поскольку запасы качественного лука в хозяйствах ограничены. Кроме того, большинство фермеров заявляют о своем намерении и в дальнейшем пересматривать цены в сторону роста при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.

Цены в Украине - важные новости, которые надо знать

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Института аграрной экономики, в конце декабря 2022 года приготовить 3 кг салата "Оливье" к праздничному столу на среднюю семью украинцам стоило 303,99 грн, тогда как в конце 2021 года его цена составляла 209,9 грн, то есть стоимость возросла на 45%.

В начале января в Минагрополитики сообщили, что удары РФ по энергосистеме нашего государства неизбежно спровоцируют подорожание продуктов из-за отключения электроэнергии и перехода сельхозпроизводителей на генераторы.

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