Сейчас фермеры предлагают купить репчатый лук за 20-25 грн/кг.

На сегодняшний день цены на репчатый лук в Украине в среднем в 4 раза выше, чем в конце августа прошлого года.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

Отмечается, что на данный момент фермеры предлагают к продаже репчатый лук по 20-25 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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"Подорожание в сегменте репчатого лука провоцируется не только активным спросом, но и ограниченным предложением качественной продукции. Так, в текущем сезоне из-за удорожания средств защиты растений и проблем с логистикой, не все украинские фермеры успели вовремя провести обработку луковых плантаций", - подчеркнули эксперты.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечал, что после октября цены на овощи на украинском рынке возрастут на 10-15%, поскольку увеличатся расходы на их хранение.

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