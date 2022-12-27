Подорожание коснулось всех продуктов, которые входят в состав популярного новогоднего салата.

Приготовить салат Оливье к праздничному столу на среднюю семью украинцам будет стоить 303,99 грн, тогда как в прошлом году его цена составляла 209,9 грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua. Эксперты проанализировали в столичных супермаркетах рост цен на продукты, входящие в состав культового блюда, и подсчитали, сколько в среднем будет стоить украинцам приготовить 3 кг "Оливье" на семью дома.

За год стоимость "Оливье" выросла на 45%. Отмечается, что подорожание коснулось всех продуктов, которые входят в состав популярного новогоднего салата.

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"Больше всего подскочила цена на овощи, а именно на морковь и лук - на 180%. На полках супермаркетов ценники на репчатый лук в среднем составляют 30 грн\кг, тогда как в декабре 2021 цена была около 11 грн\кг. Килограмм моркови стоит 21,80 грн, а в прошлом году цена была около 8 грн. Также ощутимо подорожали огурцы. Килограмм свежих овощей стоит в среднем около 76,8 грн\кг. Квашеные соленые огурцы - 44-102 гривень за килограмм. В некоторых магазинах их продают в вакуумной упаковке по 400-800 граммов, также их можно приобрести на вес", - подсчитали эксперты.

Они также подчеркнули, что яйца в этом году побили все невиданные рекорды и существенно подорожали. Сейчас средняя их стоимость на полках супермаркетов составляет около 65 грн за десяток, что на 90% дороже, чем в декабре 2021 года.

В то же время майонез в среднем подорожал на 33%. Пачка соуса жирностью 72% и весом 300 граммов стоит около 39,9 грн, тогда как прошлогодняя цена была 29,9 грн. По словам аналитиков, причина этого явления проста: главные ингредиенты в составе майонеза - яйца и подсолнечное масло - также выросли в цене.

"Банка консервированного горошка в этом году обойдется от 30 до 50 гривень. Самый дорогой ингредиент салата - вареная докторская колбаса. Диапазон цен большой - от 210 до 300 гривень за килограмм", - сообщили в сервисе доставки продуктов.

Для тех, кто не хочет готовить оливье самостоятельно, есть возможность приобрести сразу готовый салат в популярных украинских сетях супермаркетов.

"Правда, это будет стоить дороже. Цены на готовое блюдо колеблются от 174 до 285 грн за килограмм в зависимости от состава ингредиентов салата и магазина ритейлера", - отметили аналитики.

Новогоднее меню 2023 - сколько будет стоить

Как сообщал УНИАН, новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее, – обойдутся семье из четырех человек в около 2 тыс. 655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году.

Ранее эксперты отметили, что в Украине цена на цитрусовые в годовом эквиваленте в среднем выросла на 74%. В декабре 2021 года килограмм этих фруктов можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тогда как в декабре в этом году цена составляет 61,7 грн.

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