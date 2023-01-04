В Минагрополитики прогнозируют, что повышение цен на продукты будет колебаться на уровне около 3-5%

Удары России по энергосистеме Украины неизбежно спровоцируют подорожание продуктов в Украине из-за отключений электроэнергии и перехода сельхозпроизводителей на генераторы.

Как заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, существенного сокращения производства за последние несколько месяцев не произошло, однако перебои с электроснабжением для производств могут быть критичны, сообщает пресс-служба Минагрополитики

"Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%... У нас есть несколько стратегий: одна из них - это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - сказал первый замминистра.

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Цены на продукты во время войны:

С начала войны в Украине продукты подорожали на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты – на 62,6%, овощи – на 78,8%.

В Украине потребительские цены в ноябре 2022 года выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем 2021 года. Однако по итогам декабря 2022 года ожидлось, что инфляция не превысит 30%.

В декабре 2022 года стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39% по сравнению с прошлогодним показателем.

В начале декабря 2022 стало известно, что в Украине постепенно снижаются цены социально важные продукты.

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