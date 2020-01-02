Госдолг Украины за год снизился до 51,6% ВВП – Минфин

На обслуживание и погашение госдолга было направлено соответственно 119,2 и 345,2 миллиарда.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2019 года снизился с 62,7% до 51,6%, о чем сказано в комментарии Министерства финансов относительно закрытия 2019-го бюджетного года.

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"По оперативной оценке, государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1,764 трлн грн, а в долларовом – 75,5 миллиарда и сократился по отношению к ВВП к около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП", - сказано в сообщении.

В сообщении указано, что в рамках выполнения Стратегии управления государственным долгом в 2019 году увеличена доля государственного долга, номинированного в национальной валюте, с 33% до 41%. Также увеличен средневзвешенный срок облигаций внутреннего госдолга: с девяти месяцев в 2018 году до около двух лет в 2019 году. Доходность по ОВГЗ существенно сократилась: в гривне на 7,22 процентных пункта до 11,78% по трехмесячным ОВГЗ и на 7,08 п.п. до 11,42% по годовым ОВГЗ.

"Доходность по последним заимствованиями на внутреннем рынке в долларах США составляла рекордно низкие 3,86%, а последние в 2019 году ОВГЗ, номинированных в евро, Украина осуществила под рекордно низкие 2,22% - самые низкие за всю историю современной Украины", - добавили в Минфине.

Всего в 2019 году на обслуживание и погашение государственного долга было направлено в гривневом эквиваленте соответственно 119,2 и 345,2 миллиарда гривень.

"За этот период внутренние заимствования составили 341,2 миллиарда гривень (из которых 222,6 миллиарда гривень составили заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 миллиарда гривень. На фоне макроэкономической стабильности и ожидаемого экономического роста Украины спрос на ОВГЗ был поддержан со стороны нерезидентов, которые получили более легкий доступ к ОВГЗ благодаря присоединению Украины к сети Clearstream Доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%", – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 78,32 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3%, до 2,169 триллиона гривень. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.