Иностранцы продолжают покупать украинские облигации госзайма

Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 115,5 млрд грн. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 14,2%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на прошлой неделе вырос на 5,4 млрд грн, или на 5%, - до 115,5 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 14,2%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.