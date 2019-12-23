Иностранцы продолжают покупать украинские облигации госзайма
14:15, 23 декабря 2019Финансы
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Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 115,5 млрд грн. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 14,2%.
Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 115,5 млрд грн / фото bank.gov.ua
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на прошлой неделе вырос на 5,4 млрд грн, или на 5%, - до 115,5 млрд грн.
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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз.
Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 14,2%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.
Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.
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