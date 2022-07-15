В последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Европа обошла Азию и стала крупнейшим потребителем американской нефти впервые за шесть лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, с января по май 2022 года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей сырой нефти, в то время как Азия получила 191,1 миллиона баррелей.

В последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:35 по Киеву подорожали на 0,6% - до $99,71 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,3% - до $96,04 за баррель.

Ситуация с российскими энергоресурсами:

31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

24 июня появилась информация о том, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

Ожидается, что в седьмом пакете санкций страны-члены Евросоюза закроют имеющиеся лазейки.

По состоянию на 11 июля 2022 года Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжала получать большую прибыль от продажи нефти. Ставки пошлины увеличились на 23% в период с июня по июль. Таким образом Россия с каждого проданного барреля зарабатывала на $1,42 больше, чем месяц назад.

В связи с этим приростом, РФ избежала падения поставок сырой нефти на 15% за неделю до 8 июля. Доходы России упали всего на $3 миллиона или на 2%.

13 июля 2022 года стало известно о том, что РФ рекордными темпами увеличивает поставки топлива на Ближний Восток.

В тот же день, 13 июля 2022 года, стало известно о том, что Германия отказывается закупать у России сразу два энергоносителя.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

Россияне разбомбили около 20 нефтебаз на территории Украины.

Кроме того, был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область).

Уничтожение нефтебаз и прекращение поставок из России и Беларуси спровоцировало острую нехватку топлива в Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля 2022 года начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.

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