Ранее на РФ приходился импорт 40% угля и 40% нефти в Германию.

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину Германия заявила о том, что полностью прекратит закупать у РФ нефть и уголь.

Об этом заявил заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении, Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря.

"Каждый, кто знает историю нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости – нетривиальное дело, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев", – заявил Кукис.

Ранее на РФ приходился импорт 40% угля и 40% нефти в Германию.

Ситуация с российскими энергоресурсами:

31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

24 июня появилась информация о том, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

Ожидается, что в седьмом пакете санкций страны-члены Евросоюза закроют имеющиеся лазейки.

По состоянию на 11 июля 2022 года Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжала получать большую прибыль от продажи нефти. Ставки пошлины увеличились на 23% в период с июня по июль. Таким образом Россия с каждого проданного барреля зарабатывала на $1,42 больше, чем месяц назад.

В связи с этим приростом, РФ избежала падения поставок сырой нефти на 15% за неделю до 8 июля. Доходы России упали всего на $3 миллиона или на 2%.

13 июля 2022 года стало известно о том, что РФ рекордными темпами увеличивает поставки топлива на Ближний Восток

Война в Украине и ситуация на АЗС:

Россияне разбомбили около 20 нефтебаз на территории Украины.

Кроме того, был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область).

Уничтожение нефтебаз и прекращение поставок из России и Беларуси спровоцировало острую нехватку топлива в Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля 2022 года начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.

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