До конца июля лимиты на отпуск горючего на АЗС будут повышены или отменены.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение народный депутат Украины Андрей Герус высказал во время брифинга.
По его словам, в июне на украинский рынок завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, 400 тысяч тонн - это дизель, 200 тысяч - бензин и сжиженный газ. Это на 50% больше, чем в мае. Все нефтепродукты импортированы из европейских рынков.
"В ближайшее время, мы надеемся, уже в июле ситуация будет нормализована. Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на одну машину в 40 литров, а на некоторых АЗС - 20 литров, то в июле эти лимиты будут повышены или до конца июля сняты, и украинские автомобилисты смогут свободно заправляться в любом объеме", - сказал Герус.
Он отметил, что сейчас в центре и на востоке страны пока наблюдается определенный дефицит топлива, но на западе или не значительные, или уже даже отсутствуют очереди на АЗС.
Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.
В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.
До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси.