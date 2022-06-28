В июне на украинский рынок завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов.

До конца июля лимиты на отпуск горючего на АЗС будут повышены или отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение народный депутат Украины Андрей Герус высказал во время брифинга.

По его словам, в июне на украинский рынок завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, 400 тысяч тонн - это дизель, 200 тысяч - бензин и сжиженный газ. Это на 50% больше, чем в мае. Все нефтепродукты импортированы из европейских рынков.

"В ближайшее время, мы надеемся, уже в июле ситуация будет нормализована. Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на одну машину в 40 литров, а на некоторых АЗС - 20 литров, то в июле эти лимиты будут повышены или до конца июля сняты, и украинские автомобилисты смогут свободно заправляться в любом объеме", - сказал Герус.

Он отметил, что сейчас в центре и на востоке страны пока наблюдается определенный дефицит топлива, но на западе или не значительные, или уже даже отсутствуют очереди на АЗС.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси.