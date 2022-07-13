Импорт ближневосточных нефтепродуктов из России в прошлом месяце достиг самого высокого уровня с начала 2016 года.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия увеличила поставки бензина и нефти на Ближний Восток.

Увеличение поставок связано с тем, что из-за санкций России сложно продавать топливо в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, импорт ближневосточных нефтепродуктов из России в прошлом месяце достиг самого высокого уровня с начала 2016 года, но это не компенсирует падение европейского импорта.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ежемесячно наращивала потоки на Ближний Восток. Согласно данным Vortexa Ltd., в июне они достигли 155 000 баррелей в день. Импорт Европы за этот период сократился на 30%.

Большая часть ближневосточного импорта из России — это мазут, бензин, реактивное и дизельное топливо. Более трети импорта в прошлом месяце пришлось на центр торговли и хранения нефти в Фуджейре.

По словам Коэна Весселса, старшего аналитика по нефтепродуктам в Energy Aspects Ltd, скорее всего, российские потоки на Ближний Восток пока будут продолжаться. Но он говорит, что они, вероятно, в конечном итоге замедлятся из-за будущих санкций, связанных со страхованием судоходства, поскольку тогда Россия будет в основном зависеть от своего собственного флота для перемещения грузов.

По данным Vortexa, ближневосточный импорт из России скоро превзойдет июньский рекорд: поставки превысят 220 000 баррелей в день в период с 1 по 11 июля.

Санкции против РФ:

31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

Ожидается, что в седьмом пакете санкций страны-члены Евросоюза закроют имеющиеся лазейки.

По состоянию на 11 июля 2022 года Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжала получать большую прибыль от продажи нефти. Ставки пошлины увеличились на 23% в период с июня по июль. Таким образом Россия с каждого проданного барреля зарабатывала на $1,42 больше, чем месяц назад.

В связи с этим приростом, РФ избежала падения поставок сырой нефти на 15% за неделю до 8 июля. Доходы России упали всего на $3 миллиона или на 2%.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

Россияне разбомбили около 20 нефтебаз на территории Украины.

Кроме того, был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область).

Уничтожение нефтебаз и прекращение поставок из России и Беларуси спровоцировало острую нехватку топлива в Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля 2022 года начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.

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