Светлана Гринчук отметила, что в системе есть локальные проблемы.

Заместительница министра энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала о ситуации в энергосистеме после террористических атак россиян. Она отметила, что энергетикам приходится постоянно проводить стабилизационные мероприятия.

"Дефицита электроэнергии в системе сейчас нет. Система работает сбалансировано. Но есть локальные проблемы, в том числе в Харьковской области. В первую очередь, это из-за повреждения объектов системы передачи", - рассказала чиновница в эфире телемарафона.

По ее словам, несмотря на достаточный уровень генерации, электроэнергию сложно доставлять к потребителям, а из-за повреждения предприятий генерации ситуацию приходится постоянно стабилизировать.

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"В то же время генерации хватает, у нас нет дефицита. Сейчас энергосистема работает стабильно", - подытожила Гринчук.

Удар РФ по энергосистеме Украины - главные новости

В ночь на 29 марта армия РФ нанесла мощный ракетный-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. В частности, россияне применили 99 средств воздушного нападения.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что оккупанты били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях по объектам генерации электроэнергии. Энергетики и спасатели занимались ликвидацией последствий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне мечтают повторить экологическую катастрофу, которая произошла во время подрыва Каховской ГЭС. Он указал, что захватчики сознательно пытались нанести удары по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям, из-за чего в Днепропетровской области применили экстренные отключения.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии.

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